أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز





شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، ولعل أبروها تحديد موعد مباراة الأبيض أمام أول أغسطس الأنجولي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر في السطور التالية :





موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك يوم السبت الموافق ٧ ديسمبر موعدا لمواجهة الابيض، أمام نظيره اول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر ان يخوض الزمالك المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.





وقد حدد نادي تي بي مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل موعدا لمباراته مع الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات.





موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

حدد نادي زيسكو الزامبي موعد مباراة الزمالك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي يوم ٢٨ ديسمبر في زامبيا، وذلك بعد تحديد مواعيد مباريات الجولة الأولى والثانية.





ويلتقي فريق الزمالك نظيره تي بي مازيمبي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في الكونغو، ثم يستضيف الفريق الابيض نظيره اول أغسطس الأنجولي يوم ٧ ديسمبر بالقاهرة.





معسكر مغلق للزمالك في مدينة ٦ اكتوبر

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق الأول على إقامة معسكر مغلق داخل مصر، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة استعدادا لمواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا ومسابقة الدوري المصري.

واتفق الجهاز الفني مع الإدارة على إقامة المعسكر في أحد فنادق مدينة ٦ اكتوبر، حيث فضل ميتشو عدم السفر خارج مصر لأداء بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف.





لاعبو الزمالك أول المنضمين إلى المنتخب

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول بقيادة حسام البدري ضم لاعبي الزمالك لمعسكر الفراعنة التحضيري يوم ٢٨ أكتوبر الجاري كدفعة أولى للاعبين المنضمين إلى المعسكر.





ملعب السلام يحتضن مواجهة إنبي والزمالك

قرر مجلس إدارة نادي إنبي إقامة مباراة الفريق البترولي ونظيره الزمالك على ملعب الجيش بمدينة السلام بالجولة السادسة، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وجاء قرار مجلس إدارة إنبي بسبب رفض الأمن خوض مباريات الاهلي والزمالك على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس





شيكا في أسوان وبن شرقي يطير للمغرب

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على السفر إلى اسوان مسقط رأسه لقضاء اجازة سريعة، وذلك عقب قرار الصربي ميتشو بمنح الفريق راحة لمدة ٦ أيام.





سافر أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى المغرب مسقط رأسه، وذلك لقضاء اجازة سريعة، بعدما قام الجهاز الفني للفريق بمنح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٦ أيام.





ميتشو ينفي واقعة إلقاء الكرة غي الملعب

نفى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاخبار المنتشرة عن حديثه مع صبية الكرة الموجودين في الملعب بشأن إلقاء الكرة اثناء مباراة الابيض وجينيراسون فوت السنغالي.





وقال ميتشو في تصريحات صحفية بأنه لم سقم بهذه الأمور مطلقا، بل كان يتحدث مع مصطفى فتحي اثناء استعداده للنزول إلى ارض الملعب، مشيرا إلى وجود حرب كبيرة له من بعض وسائل الإعلام التي تنتمي للنادي الأهلي.





مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه لضم عمر جابر

أصبح عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بمثابة هدف أساسي أمام إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لتدعيم الصفوف والحاجة الضرورية للاعب.

وكان الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع عمر جابر مطلع الموسم الجاري لكن المفاوضات لم تكتمل بين الطرفين.

وعرض مسئولو الزمالك على عمر جابر الحصول على 10 ملايين جنيه كراتب سنوي له مع الفريق وضمه إلى الفئة الأولى.





كالعادة.. رئيس الزمالك يتدخل في اختيارات ميتشو

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الهجوم على محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تأجيل مباريات الدوري المصري لدواع أمنية. وأكد مرتضى أن البيان الذي أصدره المصدر الأمني ويؤكد عدم زيارة الأمن لرئيس أحد الأندية بشأن تأجيل القمة يكشف أن الخطيب كاذب. وأوضح رئيس الزمالك أنه لن يستجيب لمطالب الجماهير بإقالة ميتشو المدير الفني للفريق لأنه ليس من عينة رؤساء الأندية الذين يستجيبون لضغط الجماهير.

وأضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "من السهل إقالة ميتشو ودفع الشرط الجزائي من جيبي لكن إذا استمع كل رئيس النادي لحديث الجماهير سيكون طرطور مثل أشخاص أخرين." وتابع: "أرفض تلاعب ميتشو في تلاعب مراكز اللاعبين.. خالد بوطيب مهاجم ةأرفض أن يلعب في مركز آخر وأشرف بنشرقي أفضل مركز 10 في إفريقيا لا يجب وضعه في مكان آخر".









