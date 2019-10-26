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شاهد.. كندة علوش ورجاء الجداوي في أحد ظهور لهما

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:21 م
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كندة علوش ورجاء الجداوي
كندة علوش ورجاء الجداوي
شيماء فوزى
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نشرت الفنانة كندة علوش، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي واصفة إياها بست الكل.

علقت كندة على الصورة قائلة إنها أثناء حضور حفل دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية، وذيلت التعليق بعبارة تحيا مصر.

وتؤكد "علوش"، مثل هذه اللفتات الإنسانية، أن للفن والفنانين دور مهم فى العمل المجتمعي ودعم مبادرات الخير.

بدايات كندة
درست كندة الأدب الفرنسي، لكنها لم تكتفى بذلك فدراسة النقد المسرحي، كما لم تكتفى بكونها ممثلة بل عمت كمخرج ومخرج مساعد فى بعض الأعمال.

مواقفها السياسية

اشتعلت الأزمة السورية في 2011 وذلك بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير فى مصر، وأعلنت كندة داعمها للمعارضة منذ بدايتها، ومن هنا غادرت مضطرة بلدها سوريا إلى مصر.

حياتها كندة الأسرية

تزوجت من الكاتب والسيناريست فارس الذهبي، لكنهما انفصلا بعد زواج دام 8 سنوات.

جمعت علاقة حب بينها وبين الممثل المصري عمرو يوسف وتزوجا، ورزقا بابنتهما حياة.

مسلسل عد تنازلي

جمع مسلسل عد تنازلى بين كندة و عمرو يوسف و بعدها اعلنا الثنائي ارتباطهما، مما جعل البعض يستنتج أن قصة حبهما بدأت فى المسلسل.

يحكى المسلسل قصة دكتور جامعة يتعرض لتهمه ظلم، فيتحول لإرهابى بعد مقتل ابنه و دمار حياته مع زوجته التى جسدت دورها كندة.

أعمال أخرى لكندة

شاركت كندة في عدة أعمال سورية ومصرية، وكانت أعمالها المصرية موفقة جدا.

نتذكر من هذه الأعمال مسلسلات أهل كايرو، و نيران صديقة و كان من ضمن فريق الممثلين عمرو يوسف، و حجر جهنم، و دلع بنات.

إضافة إلى أفلام هيبتا، ولا مؤاخذة، والاصليين.
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