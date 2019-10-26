تعليق ناري لـ أحمد موسى على بيان ناسا بشأن إعصار ميديكين (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان ناسا بشأن إعصار ميديكين قائلًا: "حتى في الجو عايزين يعملوا ربكة.. من أمتى عصام حجي بيعمل حاجة مفيدة أو صادقة!"، مشيرًا إلى أن حديث "ناسا" عن الأحوال الجوية في مصر هدفه إحداث قلق في الشارع المصري.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إن أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أكد أن جزء من "ناسا" سياسة، والهدف من البيان التسبب في حالة ربكة للمواطنين، لافتًا إلى أن الإعلام الدولي روج لأشياء غير حقيقية عن مصر.



وأضاف الإعلامي أن مصر بخير ولم يحدث إعصار في البلاد كما تحدثت عنه "ناسا"، معقبًا: " لو كان كلام ناسا صح كانت حدثت كوارث في مصر زي أمريكا وغيرها".



وأشار إلى أنه يجب الرجوع للمؤسسات الوطنية في هذا الشأن؛ متابعًا: " ليس من مصلحة الأرصاد الكذب.. ومينفعش يكذب.. أما ناسا كذابة".

