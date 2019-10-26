بالمواعيد.. تعرف على مباريات دور الـ16 من بطولة مصر الدولية للإسكواش

انتهى دور الـ 32 من بطولة مصر الدولية للإسكواش المقامة على الأراضي المصرية في الفترة من 25 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفمبر من نفس العام، وشهدت مباريات اليوم قوة وندية وإثارة وبعض المفاجآت مثل خروج المصري محمد أبو الغار من البطولة مبكرا، أسفرت عن 8 مواجهات قوية في دور الستة عشر.

يلتقي غد الأحد في دور الستة عشر من بطولة مصر الدولية للإسكواش المصنف الأول عالميا علي فرج مع مواطنه المصري مازن هشام، بينما يلعب الإنجليزيان دارلي سيلبي مع كريس سيمبسون ويلعب النيوزلندي بول كول مع الفرنسي جريجور مارسي، فيما يخوض المصري فارس دسوقي لقاءا قويا مع الهندي سوراف غوسال.

وتستكمل باقي مباريات دور الستة عشر بعد غد الاثنين، حيث يلعب المصري كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميا مع ليو أو لاعب هونج كونج، فيما يلعب المصري مروان الشوربجي مباراة قوية مع مواطنه مصطفى عسل، ويلتقي الماليزي إيان يو نج، مع الفرنسي بابتيست ماسوتي، ويلتقي الويلزي جويل ماكين الذي أقصى طارق مؤمن مع الفرنسي فيكتور كروين.