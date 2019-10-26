Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالمواعيد.. تعرف على مباريات دور الـ16 من بطولة مصر الدولية للإسكواش

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

 

انتهى دور الـ 32 من بطولة مصر الدولية للإسكواش المقامة على الأراضي المصرية في الفترة من 25 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفمبر من نفس العام، وشهدت مباريات اليوم قوة وندية وإثارة وبعض المفاجآت مثل خروج المصري محمد أبو الغار من البطولة مبكرا، أسفرت عن 8 مواجهات قوية في دور الستة عشر.

 

يلتقي غد الأحد في دور الستة عشر من بطولة مصر الدولية للإسكواش المصنف الأول عالميا علي فرج مع مواطنه المصري مازن هشام، بينما يلعب الإنجليزيان دارلي سيلبي مع كريس سيمبسون ويلعب النيوزلندي بول كول مع الفرنسي جريجور مارسي، فيما يخوض المصري فارس دسوقي لقاءا قويا مع الهندي سوراف غوسال.

 

وتستكمل باقي مباريات دور الستة عشر بعد غد الاثنين، حيث يلعب المصري كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميا مع ليو أو لاعب هونج كونج، فيما يلعب المصري مروان الشوربجي مباراة قوية مع مواطنه مصطفى عسل، ويلتقي الماليزي إيان يو نج، مع الفرنسي بابتيست ماسوتي، ويلتقي الويلزي جويل ماكين الذي أقصى طارق مؤمن مع الفرنسي فيكتور كروين.

Advertisements

أخبار تهمك

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ يوم

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 11 ساعة

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 4 ساعات

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

منذ 35 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ يوم

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة القرن.. 380 مليون يورو تحسم الصفقة المجنونة

منذ حوالي 3 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

08:22 م

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

10:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status