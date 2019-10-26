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معاون وزير الإسكان يكشف تفاصيل "التخصيص الفوري" والأماكن الجاذبة للمستثمرين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:20 م
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معاون وزير الإسكان
معاون وزير الإسكان
هدى عبدالرازق
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قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الوزارة خصصت آلية جديدة لحصول المستثمرين على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة وهو نظام التخصيص الفوري، موضحًا آن "التخصيص الفوري" آلية جديدة لاختصار الوقت على المستثمرين في الحصول على أراضي للاستثمار والتخلص من الروتين العقيم الذي كان قد يأخذ فترة تصل لأكثر من سنة كي يستطيع المستثمر الحصول على قطع أراضي.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن "التخصيص الفوري" تختصر هذه الإجراءات لشهر واحد فقط، يكون خلالها المستثمر قد حصل على الأرض، ويقوم بدفع 10% مقدما كجدية حجز، وذلك لضمان أن المستثمر جاد في الشراء.

وأكد معاون وزير الإسكان، أنه في حالة تزاحم أكثر من مستثمر على قطعة أرض واحدة يتم التفاضل بينهم، وتكون الأولوية لمن سيقوم بسداد قطع الأرض بالدولار من الخارج، ومن سيدفع أكبر مقدمة، ومن له خبرة في إدارة المشروعات، موضحًا أنه منذ تخصيص آلية "التخصص الفوري" ورد 1200 طلب على قطع أراضي من قبل المستثمرين، 20% من هذا الرقم كانوا مستثمرين من الخارج.

وتابع: " أكثر المناطق التي طلب المستثمرين فيها شراء أراضي هي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، ومدن الصعيد والسادات"، موضحًا أنهم تفاجئوا بكثرة الطلبات على الاستثمار في مدن الصعيد، مثل غرب أسيوط، وسوهاج ومدينة أسوان الجديدة، كما أن هناك شراكة بين الدولة وبعض شركات الاستثمار العقاري الخاصة في بعض المناطق.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الإسكان معاون وزير الإسكان توك شو

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