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طارق مؤمن يودع بطولة مصر الدولية للإسكواش أمام جويل ماكين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:16 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ودع المصري طارق مؤمن المصنف الثاني عالميا بطولة مصر الدولية للإسكواش من دور الـ 32، بعدما تعرض لخسارة مفاجئة أمام الويلزي جويل ماكين، بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات.

 

وخسر طارق مؤمن الشوط الأول بنتيجة 11-8، وفاز في الثاني بنتيجة 11-9، قبل أن يفوز اللاعب الويلزي في الشوط الثالث بنتيجة 12-10، وفاز في الشوط الرابع بنتيجة 11-9، ليحسم المباراة لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوط، ويتأهل إلى دور الستة عشر.

 

وتستضيف مصر بطولة مصر الدولية للإسكواش في الفترة بين 25 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

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