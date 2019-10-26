شباب الفراعنة يفوز علي الشمس وديا

حقق منتخب الشباب مواليد 2001 تحت قيادة المدير الفنى ربيع ياسين الفوز على فريق الشمس بهد ف احرزه ابراهيم عادل من ضربة جزاء فى الشوط الاول من المباراه الودية التى اقيمت بينهما بالملعب الفرعى لاستاد القاهره.

ويستمر المعسكر الذي بدإ يوم الأحد 20 أكتوبر حتى يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه استعدادا لتصفيات الامم الأفريقية

وجائت قائمة اللاعبين كالأتي :

حمزة علاء عبدالله - الاهلي

ايهاب حسن العايدي - المصري

محمد الشناوي- بتروجيت

محمد سلامة بركات- الأهلي

احمد عيد محمد -الزمالك

محمود صابر - الاهلي

فارس محمد مجاهد - سموحة

حازم هاني - المنصورة

عبدالرحمن العشري - انبي

محمد اشرف محمد - الاهلي

عبدالله عازل علي - انبي

زياد محمد كمال - انبي

العربي بدر - الاهلي

ابرهيم عادل علي - بيراميدز

محمود صابر عبدالمحسن - المستقبل

عبدالغني محمد عبدالغني - الاتحاد

اسامة فيصل - الزمالك

زياد فرج - المصري

محمود محمد عباس - بتروجت

عماد ميهوب - بيراميدز

حسام حسن علي - غزل المحلة

حمادة فاروق - مصر المقاصة

يوسف المجيد - هيرتا الالماني

زياد عماد الجيوشي - الجونة

وكان ربيع ياسين المدير الفتى لمنتخب الشباب مواليد 2001 قد طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بتوفير معسكر شهري، من أجل إستعدادات منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لمونديال الشباب بنفس العام.