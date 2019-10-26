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غادة والي تشارك وزراء الآثار والثقافة والاستثمار افتتاح معرض "سرديات معاد تخيلها" (صور)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:09 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في جولة تفقدية لمعرض "سرديات معاد تخيلها" والمقام بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة، برفقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

وأشادت والي بالمعرض - والذي يستمر حتى ٩ نوفمبر المقبل- وما يقدمه من فن راقٍ أثناء تجولها في أماكن إقامة المعرض داخل شارع المعز وهم ٤ أماكن؛ بيت السحيمي وقاعة محب الدين أبو الطيب ومقعد الأمير ماماي السيفي ومجمع السلطان المنصور قلاوون.

ويأتي المعرض هذا العام مع الاحتفال بالذكرى 40 لاختيار اليونسكو لشارع المعز كأحد أهم مواقع التراث في العالم، كما يتزامن مع ذكرى مرور 1050 عام على إنشاء القاهرة.

ويقوم المعرض على فنانين معاصرين مصريين لتقديم أعمال فنية مستوحاة من الثقافة المحيطة بشارع المعز لدين الله الفاطمي وهو أحد أهم شوارع القاهرة التاريخية

وتقيم شركة "art d’Egypte" معرضها الفني السنوي الثالث، في شارع المعز لدين الله الفاطمي، بمنطقة الأزهر، ويقدم المعرض سرديات معاد معاد تخيلها أعمال فنية معاصرة ل٢٨ فنان مصري من خلال ٤ أماكن تاريخية في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

شهد المعرض تواجد وزراء الثقافة والاستثمار ومحافظ القاهرة وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والمهتمين بالتراث الثقافي والفني.
غادة والي تشارك وزراء الآثار والثقافة والاستثمار افتتاح معرض "سرديات معاد تخيلها" (صور)
غادة والي تشارك وزراء الآثار والثقافة والاستثمار افتتاح معرض "سرديات معاد تخيلها" (صور)
غادة والي تشارك وزراء الآثار والثقافة والاستثمار افتتاح معرض "سرديات معاد تخيلها" (صور)
غادة والي تشارك وزراء الآثار والثقافة والاستثمار افتتاح معرض "سرديات معاد تخيلها" (صور)
غادة والي تشارك وزراء الآثار والثقافة والاستثمار افتتاح معرض "سرديات معاد تخيلها" (صور)
غادة والي تشارك وزراء الآثار والثقافة والاستثمار افتتاح معرض "سرديات معاد تخيلها" (صور)
غادة والي تشارك وزراء الآثار والثقافة والاستثمار افتتاح معرض "سرديات معاد تخيلها" (صور)
غادة والي تشارك وزراء الآثار والثقافة والاستثمار افتتاح معرض "سرديات معاد تخيلها" (صور)
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة وزيرة التضامن سرديات معاد تخيلها اخبار مصر

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