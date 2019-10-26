جهاز تنمية المشروعات لـ الشباب: "تعالوا ومش هتخسروا" (فيديو)

دعا الدكتور سمير عبد المجيد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشباب الذين يريدون بدء مشروع خاص بهم، قائلا: "تعالا ومش هتخسر حاجة، ولو معندكش فكرة أهلا وسهلا.. فقط نريد إرادة"، موضحًا أن الصندوق ليس جهة للتمويل فقط.



وأشار "عبد المجيد"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أنهم يتواصلون مع الشباب في الجامعات حتى يشرحون لهم طبيعة عمل الجهاز، ولنشر فكرة العمل الحر، مضيفا أنهم يعطون دورات مجانية في الجامعات والمعاهد لتشجيع الشباب على العمل العام.



وأضاف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مخاطبًا الشباب، "إحنا هنساعدك في اختيار الفكر، وعمل دراسات الجدوي للمشروع، وتمويل مشروعك، ثم التسويق له.. مش هنسيبك".

