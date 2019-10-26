اوراسكم للاستثمار الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تصدر سهم اوراسكم للاستثمار القابضة قائمة الاسهم الأكثر تداولًا في البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واحتل سهم" أوراسكم" صدارة القائمة بعدما قيمد تداولات بلغت 192 مليون جنيه من خلال التداول على 320 مليون ورقة مالية.

وجاء حديد عز في المركز الثاني بقيم تداولات بلغت 182 مليون جنيه، وخلفه سهم" القلعة للاستشارات المالية" بقيم تداولات 161 مليون جنيه، وفي المركز الرابع جاء سهم" مصر الجديدة للأسكان والتعمير"، بقيم تداولات 158 مليون جنيه، بينما احتل سهم" البنك التجاري الدولى" المركز الخامس في القائمة بقيم تداولات 165.1 مليون سهم وبحجم تداولات 1.9 مليون ورقة ماليه.

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه:





وكانت البورصة قد حققت خسائر بقيمة 4,3 مليار جنيه في رأس مالها السوقي خلال تعاملات هذا الاسبوع، وسط تباين في أداء المؤشرات.

وإرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" إلى 14.206 نقطة، بنحو 0.01% ، وسجل مؤشر «إيجي إكس70» إنخفاضا بنحو 0.72% مغلقًا الفترة عند 530.88 نقطة، كما سجل مؤشر "s&p" تراجعا بنحو 1.36% مغلقًا الفترة عند 2.074 نقطة ، وانخفض مؤشر "EGX30 capped" بنحو 0.17% مغلقًا عند 17.089 نقطة ، كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" تراجعا بنحو 0.6% مغلقًا عند 1.406 نقطة.

7.7 مليار جنيه تداولات البورصة هذا الاسبوع :

وبلغ إجمالي قيم التداولات بالسوقنحو 7.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التاول نحو 952 مليون ورقة منفذة علي 87 ألف عملية ، مقابل 7.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.213 مليون ورقة منفذة علي عدد 101 ألف عملية سجلها السوق الأسبوع الماضي.