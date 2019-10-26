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مفوضية الأمم المتحدة تعلن افتتاح مخيم جديد في العراق لاستقبال أكراد سوريا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:58 م
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نازحون من شمال سوريا
نازحون من شمال سوريا
وكالات
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افتتحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مخيما جديداً لاستقبال اللاجئين السوريين الأكراد الهاربين من شمال شرق سوريا، في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، وذلك بعد بلوغ مخيم بردرش طاقته الاستيعابية بحوالي 11 ألف لاجئ.

وصرح رشيد حسين، المتحدث باسم المفوضية في إقليم كردستان: "اليوم فتحنا قسماً جديداً في مخيم كويلان أمام اللاجئين السوريين، وتم إيواء 310 لاجئين وصلوا السبت، بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية لمخيم بردرش".

وأكد المتحدث باسم المفوضية، على "إيواء نحو 11 ألف لاجئ في مخيم بردرش"، مشيراً إلى أن مخيم كويلان كان "يضم أصلاً 1850 عائلة سورية، وصلت للإقليم مع بداية الأزمة السورية عام 2011".

وتوجد في شمال غرب العراق أعداد كبيرة من المخيمات، التي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم داعش للبلاد عام 2014.

وأكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق على أنها في حالة تأهب قصوى منذ بدأت أنقرة عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال تنظيم داعش.

إنسحاب القوات الأمريكية من سوريا

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، سحب قواتها من سوريا، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين بالمنطقة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، قبيل شن تركيا عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

الهجوم التركي على سوريا     

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في يوم 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

الاتفاق الأمريكي التركي

وتوصلت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.

وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد على أن واشنطن ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.

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الكلمات المفتاحية

كردستان سوريا روسيا العراق الاتفاق التركي الأمم المتحدة أكراد

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