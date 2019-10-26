مفوضية الأمم المتحدة تعلن افتتاح مخيم جديد في العراق لاستقبال أكراد سوريا





افتتحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مخيما جديداً لاستقبال اللاجئين السوريين الأكراد الهاربين من شمال شرق سوريا، في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، وذلك بعد بلوغ مخيم بردرش طاقته الاستيعابية بحوالي 11 ألف لاجئ.





وصرح رشيد حسين، المتحدث باسم المفوضية في إقليم كردستان: "اليوم فتحنا قسماً جديداً في مخيم كويلان أمام اللاجئين السوريين، وتم إيواء 310 لاجئين وصلوا السبت، بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية لمخيم بردرش".





وأكد المتحدث باسم المفوضية، على "إيواء نحو 11 ألف لاجئ في مخيم بردرش"، مشيراً إلى أن مخيم كويلان كان "يضم أصلاً 1850 عائلة سورية، وصلت للإقليم مع بداية الأزمة السورية عام 2011".





وتوجد في شمال غرب العراق أعداد كبيرة من المخيمات، التي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم داعش للبلاد عام 2014.





وأكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق على أنها في حالة تأهب قصوى منذ بدأت أنقرة عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال تنظيم داعش.



