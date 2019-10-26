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محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:12 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها كافة الأعمال استعدادًا لانطلاق فعاليات مهرجان تونس التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، الذي سُيقام بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2019، رافقه خلال الجولة اللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس اللجنة المشرفة على تنظيم المهرجان، وممثلين عن هيئة تنشيط السياحة والشباب والرياضة، ومجلس مدينة يوسف الصديق والتربية والتعليم، وجامعة الفيوم، والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

حيث تفقد محافظ الفيوم، ومرافقوه كافة أعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير والانارة ودهان الأسوار وواجهات المباني ورسم أشكال بيئية وحضارية معبرة عليها، ومعالجة الطرق وإزالة الإعلانات غير المرخصة من على أعمدة الإنارة مع متابعة صيانتها، مؤكدًا على اللجنة المنظمة سرعة الانتهاء من أعمال الاستعدادات للمهرجان والمتابعة الدورية لكافة الفعاليات منذ انطلاق المهرجان حتى الختام، مع ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية للقرية، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ليخرج المهرجان بصورة حضارية مشرفة تليق باسم محافظة الفيوم.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها دور كبير فى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكدًا على استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التى تجسد تراث الفيوم.
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار
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