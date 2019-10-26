Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد ليتشي في الدوري الإيطالي (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:06 م
Advertisements
يوفنتوس وليتشي
يوفنتوس وليتشي
Advertisements
تعادل فريق يوفنتوس أمام غريمه ليتشي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب كوميونال ديل مار، في إطار منافيات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي 2019 - 2020.

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، بينما تعادل ليتشي سريعًا عن طريق المخضرم ماركو مانكوسو في الدقيقة 56.

وغاب عن يوفنتوس نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما فضل المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري إراحته بسبب الإرهاق.

وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 23 محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط عن إنتر الوصيف، والذي سيكون أمام فرصة استعادة المركز الأول بحال فوزه وانتزاع النقاط الثلاث من مباراته ضد ضيفه بارما.

وبدء يوفنتوس مباراته أمام ليتشي في الدوري الإيطالي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو لويز - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - إيمري تشان - رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي - باولو ديبالا - جونزالو هيجواين.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد ليتشي في الدوري الإيطالي:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس وليتشي يوفنتوس ضد ليتشي يوفنتوس هدف ديبالا اليوم هدف ديبالا مباراة يوفنتوس وليتشي مباراة يوفنتوس ضد ليتشي ليتشي ديبالا الدوري الايطالي

أخبار تهمك

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ ساعتين

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة القرن.. 380 مليون يورو تحسم الصفقة المجنونة

منذ ساعة و نصف

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ يوم

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

كلوب يصدم جماهير ليفربول بتصريح مثير قبل مواجهة توتنهام

منذ ساعة الا ربع

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 9 ساعات

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل يوفنتوس الأساسي أمام ميلان

فيورنتينا ضد يوفنتوس (0-0) | ملخص مباراة اليوفي والفيولا اليوم في الدوري الإيطالي (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة بريشيا ضد يوفنتوس (2-1) في الدوري الإيطالي (فيديو)

‫ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو‬‎ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

يوفنتوس يتعثر أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يرفض هدية يوفنتوس ويتعادل أمام بارما في الكالتشيو

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:22 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

08:45 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status