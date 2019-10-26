ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد ليتشي في الدوري الإيطالي (فيديو)

تعادل فريق يوفنتوس أمام غريمه ليتشي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب كوميونال ديل مار، في إطار منافيات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي 2019 - 2020.





وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، بينما تعادل ليتشي سريعًا عن طريق المخضرم ماركو مانكوسو في الدقيقة 56.





وغاب عن يوفنتوس نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما فضل المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري إراحته بسبب الإرهاق.





وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 23 محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط عن إنتر الوصيف، والذي سيكون أمام فرصة استعادة المركز الأول بحال فوزه وانتزاع النقاط الثلاث من مباراته ضد ضيفه بارما.





وبدء يوفنتوس مباراته أمام ليتشي في الدوري الإيطالي بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو لويز - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - إيمري تشان - رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي - باولو ديبالا - جونزالو هيجواين.



شاهد.. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد ليتشي في الدوري الإيطالي:-