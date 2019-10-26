ريال مدريد يُضحي نجمه من أجل عيون نجم نابولي





يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التخلي عن نجم الفريق خلال الفترة القادمة للتعاقد مع نجم نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ريال مدريد يستهدف ضم رويز





وأظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة خلال الفترة الماضية في التعاقد مع الإسباني فابيان رويز جناح نادي نابولي خلال فترة يناير القادم.





إيسكو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد ينوي الدخول في صفقة تبادلية مع نابولي في يناير القادم.





وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد ينوي ضم رويز مقابل منح نادي نابولي فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط الفريق بالإضافة إلى دفع حوالي 20 مليون يورو.





مطالب نابولي لبيع رويز





وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن رئيس نابولي كشف أنه لن يقبل ببيع رويز بمبلغ أقل من 180 مليون يورو لمن يرغب في ضمه في يناير القادم ولكن سيحاول نادي ريال مدريد تخفيض المبلغ.





مشاركات رويز مع نابولي هذا الموسم





وقد شارك فابيان رويز في 9 مباريات مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.



