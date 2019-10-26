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الأرصاد تكشف سبب إطلاق اسم "حمادة" على منخفض قبرص الجوى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:04 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا سيشهد تحسن في الأحوال الجوية وتزاد فترة سطوع الشمس، مناشدًا المواطنين عدم الاهتمام بما يصدر من ناسا.

وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن ما حدث في مصر منخفض جوي ولا علاقة له بما نشرته ناسا، مؤكدا أن المنخفض الجوي تجاوز مصر والأحوال الجوية تتحسن غدًا، معقبًا: "مش لازم نصدق ناسا أو أي محاولات لتخويف المصريين".

وعن أسباب تسمية المنخفض بحمادة قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية: "بعد محاولة البعض تخويف ورعب المواطنين، قررنا إطلاق اسم حمادة على منخفض قبرص الذي تتعرض له مصر حاليا"، مشددًا على إلى أنه لا يوجد إعصار قادم من البحار المغلقة مثل البحر المتوسط.
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