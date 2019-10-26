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نهضة مصر: الإخوان استغلت واقعة الشهيد "إبراهيم عبيد" في أكاذيبهم

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:59 م
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إبراهيم عبيد
إبراهيم عبيد
محمد رجب - دينا حسن
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أصدرت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بالإسكندرية، قبل قليل، بيانا للرد على ما اعتبرته أكاذيب في واقعة وفاة شهيد الواجب العامل "إبراهيم عبيد" والذي لقى حتفه بعد اصطدام أتوبيس به أثناء قيامه بعمله في موجة الشتاء التي تعرضت لها الإسكندرية بمنطقة سيدي بشر.

وقالت الشركة في بيانها: "كثرة الإشاعات حول واقعة وفاة شهيد الواجب العامل ابراهيم عبيد، وفيما يخص مستحقات أسرته، وكذلك تدخل بعض القنوات المعادية مثل قناه الشرق الإخوانية وبعد صفحات الفيس المغرضة والتي هدفها اثاره الراي العام".

وزاد البيان: أن مسئولي الشركة وبناء علي تكليف من المهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس الادارة، والمهندس أحمد الشافعي مدير عام فرع اسكندرية، والمهندس محمود علي رئيس قطاع النظافة الحضارية، ومنذ الدقائق الاولي للحادث تم تكليف الموجودين من الشركة بموقع الحادث او قريب منه، بالتدخل الفوري واتخاذ ما يلزم للحفاظ علي حقوق العامل المتوفي.

وتابع البيان، تم نقل الحالة علي الفور إلى مستشفي شرق المدينة وتوفى أثناء نقله، وعلي الفور تم توفير سيارة نقل موتي لنقل المتوفي من الإسكندرية لمسقط راسه بقريته بكفر الدوار محافظة البحيرة، وفي نفس اليوم حضر شقيق المتوفي وقبل الدفن ويدعي عبدالله عبيد وهو من عمال الشركة وهو مندوب من الأسرة، وقد استلم جزء من المستحقات، ووقع بالاستلام.

وأكدت الشركة في بيانها، أنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة منتزة أول بمعرفه الشركة، وأثبت فيه ان الواقعه تمت أثناء أداء العامل لمهام عمله بشارع مسجد سيدي بشر (الوفاه وقت العمل).

واختتمت الشركة بيانها مؤكدة أنها لم تدخر جهدًا ماديًا أو معنويًا لأسرة المتوفي، وكافة الحقوق محفوظ لهم وتسلم ذوية كافة الأوراق الخاصة بالمتوفي.

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الكلمات المفتاحية

وفاة عامل أمطار بالإسكندرية إبراهيم عبيد

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