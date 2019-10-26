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اسعار الدولار تستقر مقابل الجنيه اليوم السبت

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:54 م
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بوابة الفجر
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سجلت اسعار الدولار امام الجنيه اليوم السبت استقرار بالبنوك المصرية، وسط توقعات أن تستكمل العملة الخضراء تراجعتها خلال تعاملات غدًا الأحد اولى ايام الأسبوع.

 

 

 

 

توقعات متشائمة لمستقبل سعر  صرف الدولار:




ورغم استمرار تراجع اسعار صرف  الدولار، إلا أن هناك توقعات متشائمة نحو سعر صرف الدولار في عام 2020.




توقع تقرير صادر من شركة "سي اي كابيتال"، أن سعر صرف  الدولار لن يصل إلى 16 جنيه خلال العام المالي المقبل، رغم توقع العديد من الخبراء أن يحقق تلك المستويات.




وتتنافي توقعات سي اي كابيتال لأسعار صرف الدولار، مع توقعات عدد من المحللين الاقتصاديون الذين يتوقعون أن يخسر سعر صرف  الدولار أمام الجنيه مستويات 17 جنيه و16 جنيه خلال العام المالي القادم، بعد التراجعات التى يشهدها منذ بداية عام 2019.

 

المركزي سعر صرف الدولار يخسر 8 قروش ويسجل 16 جنيه: 

 

وكشفت بيانات صادرة من البنك المركزي، عن أن سعر صرف  الدولار أمام الجنيه  خسر  نحو 8 قروش خلال تعاملات،  الأسبوع الماضي وهي أدني مستوياته منذ تعويم الجنيه؛ ليصل إلى مستويات 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، مقارنة 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع

 

اسعار  الدولار اليوم السبت 26-10-2019 بالبنوك:

وسجل سعر الدولار في البنوك المصريه، نحو 16.0 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء ونحو 16.2 جنيه للبيع وهي نفس الاسعار بالبنك الأهلى وبنك العربي الافريقي، في حين سجل في بنك مصر ايران نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع،  وحقق في البنك المصري الخليجي وبنك المصرف المتحد وبنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.

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