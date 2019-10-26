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بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:49 م
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فرق الإفروصيني
فرق الإفروصيني
سعد نبيل
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أجرت الفرق المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان الافروصيني، برائسة الدكتورة سهير عبدالقادر، البروفات النهائية، ووضع اللمسات الاخيرة استعداد لحفل الافتتاح غدًا.

وشهد البروفات كل من الدكتورة سهير عبدالقادر، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان محمود قابيل، ومجموعة من القائمين على تنظيم المهرجان، حيث حرص كل منهم الإشراف والتأكيد من سير العمل .

حيث تضم فاعليات المهرجان "فنون استعراضية فلكلورية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأفلام روائية، وفنون تشكيلية، وموسيقات الشعوب".

بالإضافة الى عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، مشيرة إلى أن الفاعليات ستبدأ بحفل بمعابد فيلة.

كما من المقرر أن يكرم فريق "بلاك تيما"، الذي يعد أحدا الفرقالذي ساهمت في إعادة إحياء الفن النوبي بأشكال تناسب الجيل الحالي، وهي فرقة مصرية تأسست في عـام 2004 تميزت بالتنوع في الموسـيقى وأسلوبها، وآخر ألبوم لها "لون الكاكاو".

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التي ادرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية .

علي الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة اسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية
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