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كلوب يصدم جماهير ليفربول بتصريح مثير قبل مواجهة توتنهام

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:47 م
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كلوب
كلوب
علي ماهر حلمي
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أطلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في حواره مع شبكة "سكاي سبورت" العالمية تصريحًا صادمًا بشأن التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي.

كلوب يتحدث عن وضع ليفربول الحالي
قال كلوب:"أنا لا احلم بالفوز بالألقاب بل أعمل على تحقيقها نحن في وضع أفضل مما توقعناه قبل بداية الموسم، ‏ما أنشأناه حتى الآن هو أساس مناسب، وهذا ما يتعين علينا العمل معه والاستمرار في الانتصارات، أصعب فترة ستأتي مرة أخرى ، نوفمبر ، ديسمبر هي مباريات جنونية، يجب أن نكون محظوظين في بعض اللحظات ليس لدينا تأثير على كل شيء ولكن ما يمكننا التأثير عليه هو أدائنا هذا ما نحاول القيام به، ‏علينا أن نقاتل من أجل ذلك لا توجد ضمانات يسمح لكل شخص أن يحلم ، لكن عليك أن تعمل".

كلوب يتحدث عن موقعة توتنهام المقبلة
قال كلوب:"‏امام توتنهام الأمر مختلف ستكون مباراة صعبة إنها على ارضنا مع توتنهام يبدو الأمر دائمًا كما لو أنهم يسقطون ويعودون مرة اخرى، ‏لا أفهم ما حدث لهم، ما رأيته الآن خلال الأسبوع ، كان توتنهام كما يمكن أن يكون، هذا هو الفريق الذي نستعد له، لا يمكننا الاستعداد لفريق كان يُعاني ربما قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع نحتاج لأن نكون شديدين لأن اللعب باداء متواضع ضد توتنهام لن يكون كافيا، ‏إنهم يريدون الفوز، يريدون تحسين وضعهم، فزنا عليهم في نهائي دوري أبطال أوروبا إنها ذكرى جميلة ، كانت رائعة، لكنها أصبحت في التاريخ، إنه جزء جميل من الحياة تمامًا ولكن لم يتغير شيء آخر. ربما كان فقط كان أفضل صيف في حياتي".

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول كلوب توتنهام الدوري الإنجليزي

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