الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة





يستعد نادي ريال مدريد الإسباني ليفاجئ الجميع ويتعاقد مع نجم غريمه التقليلدي نادي برشلونة خلال الفترة القادمة.





ريال مدريد يستهدف ضم راكيتيتش

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن نادي ريال يستهدف التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وذكرت الشكبة أن نادي برشلونة لا يمانع في بيع برشلونة حيث يرغب النادي في بيع عقده نظرا لعدم حاجة الفريق له في الفترة القادمة.





قيمة بيع راكيتيتش

وأكدت الشبكة أن نادي برشلونة سيوافق على بيع راكيتيتش مقابل حوالي 40 مليو يورو فقط وهو يعتبر رقم قليل بالنسبة لريال مدريد.





كما أشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد يريد ضم راكيتيتش في يناير لتدعيم مركز وسط الفريق بسبب انخفاض مستوى لاعبو هذا المركز.





الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش في الشتاء أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر ميلان الإيطالي.





مشاركات راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.



