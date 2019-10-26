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أحمد موسى: بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر "تافه" (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:44 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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انتقد الإعلامي أحمد موسى، تقرير بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنه بيان تافه، ولم ينظر لما حققته مصر من إنجازات في ملف العشوائيات.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن البرلمان الأوروبي كان يجب أن ينظر لأهالي العشوائيات وليس النشطاء أو الإرهابيين أو الحاصلين على تمويل أجنبي من الخارج.

وأشار الإعلامي إلى أن أهالي العشوائيات؛ هم الحالة الحقيقية لحقوق الإنسان؛ والتي تعمل الدولة المصرية على مساعدتهم وتوفير، مساكن آدمية لهم، لافتًا إلى أن البيان تحدث عن المرفهين، معقبًا: "إحنا بنعمل اللي أوروبا معلمتوش".
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