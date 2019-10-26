أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عن موعد إقامة الـ 15 مباراة المؤجلة في الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر بسبب الأمطار التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية.





الكشف عن موعد مباريات تمهيدي الكأس المؤجلة





وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي إقامة المباريات التي تم تأجيلها ضمن الدور التمهيدي في كأس مصر يوم الاثنين المقبل على الملاعب نفسها وفي الوقت المحدد لها سلفاً.

والمباريات هي :

- سبورتنج / بني عبيد

- الرجاء / الأولمبي

- أبو قير للأسمدة / شربين

- بيلا / بلطيم

- الجزيرة بالضبعة / الحرية بمطروح

- نهضة العامرية / القباري

- عرب الرمل / المطرية بالدقهلية

- عمال المنصورة / السنبلاوين

- ألعاب دمنهور / ميت الخولي

- العبور بالأسكندرية / المنصورة

- اتحاد نبروه / الحامول

- غزل المحلة / كفر الشيخ

- عثماثون طنطا / الحمام

- غزل شبين / المعمورة

- بورفؤاد / منشية الشهداء

مراحل لبطولة كأس مصر حددتها لجنة المسابقات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل ، تشمل الأولى منها 86 ناديا تقام مبارياتهم يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية ، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب ال 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا .

ويتم إضافة ال 15 ناد المتأهلة إلى ال 13 ناديا الذين تم تجنيبهم ليكون مجموعهما 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 نادي.

موعد مشاركة فرق الدوري الممتاز ببطولة كأس مصر

من المقرر أن تنضم الأندية ال 14 التى تأهلت إلى فرق الدوري الممتاز ال 18 لتشكل معا دور ال 32 الذي ستقام ميارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل.



