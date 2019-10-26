إصابة 7 متظاهرين في اشتباكات مع الجيش في شمال لبنان

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن سبعة مدنيين على الأقل أصيبوا في مواجهات مع الجيش يوم السبت في شمال لبنان، خلال اليوم العاشر من الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة إلى حد كبير.

كما أفادت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة عن مواجهة بين الجنود وسكان منطقة البداوي، بالقرب من مدينة طرابلس الساحلية الشمالية.

ووفقًا لوكالة الاستخبارات الوطنية، واجه الجيش المتظاهرين الذين كانوا يحاولون إغلاق طريق رئيسي يربط طرابلس بمدينة عكار القريبة، مما أسفر عن إصابة سبعة مدنيين بجروح.

وقد أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس أن هناك العديد من الجرحى، دون تحديد أرقام.

وقال بيان للجيش إن خمسة جنود وعدة مدنيين أصيبوا عندما تدخلو لوقف القتال بين سكان المنطقة ومجموعة من الناس يسدون الطريق بسياراتهم.

وقال البيان إن القوات تعرضت للهجوم بالحجارة و "الألعاب النارية الكبيرة" مما دفعهم لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

مضيفًأ أنهم "اجبروا" في نهاية المطاف على إطلاق الرصاص الحي والمطاط في الهواء عندما اشتدت الاشتباكات.

في مستشفى طرابلس، أتهم أحد الجرحى الجيش باستفزاز "المتظاهرين المسالمين الذين كانوا يسدون الطريق" بإطلاق النار في الهواء.

وقال إن المتظاهرين ردوا بإلقاء الحجارة .

وقد دعا رئيس الوزراء سعد الحريري إلى التحقيق في الحادث.

وجاءت اشتباكات السبت بينما احتشد المتظاهرون في البلدات والمدن في جميع أنحاء لبنان مرة أخرى.

حيث أغلق المتظاهرون الطرق في جميع أنحاء البلاد، حيث أعلنت قوات الأمن أنها ستبدأ في فتح الطرق الرئيسية.

يطالب المتظاهرون بإزالة الحكومة والساسة بأكملهم، متهمين إياهم بجميع أشكال الفساد المنظم.