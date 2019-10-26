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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على بيرنلي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:40 م
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تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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انتهى منذ قليل اليوم الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من منافسات الجولة العاشرة في البريميرليج، حيث أقيمت 5 مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر في مختلف الملاعب الإنجليزية.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز :-
وكانت قد انتهت مباراتين بالتعادل بين فريقي وست هام يونايتد وشيفيلد يونايتد، وبين فريقي بورنموث وواتفورد، بينما حقق فريق تشيلسي فوزا كاسحا على فريق بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز فريق مانشستر سيتي على فريق استون فيلا بثلاثية نظيفة، وحقق برايتون انتصارا متأخرا على فريق إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

1- ليفربول 25 نقطة.
2- مانشستر سيتي 22 نقطة.
3- ليستر سيتي 20 نقطة.
4- تشيلسي 20 نقطة.
5- أرسنال 15 نقطة.
6- كريستال بالاس 14 نقطة.
7- شيفيلد يونايتد 13 نقطة.
8- وست هام 13 نقطة.
9- بورنموث 13 نقطة.
10- توتنهام هوتسبير 12 نقطة.
11- برايتون 12 نقطة.
12- بيرنلي 12 نقطة.
13- ولفرهامبتون 11 نقطة.
14- استون فيلا 11 نقطة.
15- مانشستر يونايتد 10 نقاط.
16- ايفرتون 10 نقاط.
17- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط.
18- ساوثهامبتون 8 نقاط.
19- نوريتش سيتي 7 نقاط.
20- واتفورد 5 نقاط.

وسيلتقي فريق توتنهام هوتسبير مساء الأحد أمام فريق ليفربول على ملعب الانفيلد في إطار نفس الجولة، بينما سيستضيف فريق نوريتش سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد، ويحل فريق كريستال بالاس ضيفا على فريق أرسنال في لندن.
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مانشستر سيتي ليفربول تشيلسي ترتيب الدوري الانجليزي ترتيب البريميرليج

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