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الشركات اليابانية تبحث توسيع حجم استثماراتها في مصر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:43 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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ستقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة القاهرة عدد من أصحاب الشركات اليابانية المستثمرة في مصر وهيئة تنمية الصادرات اليابانية "جيترو" JETRO لمناقشة خطة التوسع بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وتبلغ  الاستثمارات اليابانية في مصر حاليا 880 مليون دولار فى ظل وجود 106 شركة يابانية فى مصر.

 

و ارتفعت الاستثمارات اليابانية بنسبة 74.3% خلال العام المالى 2017-2018 لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016-2017.

 

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم شخصيا بالشركات المستثمرة في مصر بجانب دور الحكومة الواضح في دعم الاستثمارات والسعي لتذليل أي عقبات قد تظهر أمام المستثمرين من أجل التوسع في هذه الاستثمارات وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.


وطالب "العربي" أصحاب الشركات بضرورة إعداد تقارير أولا بأول عن المعوقات التي قد تواجههم لمناقشتها مع الجهات المعنية خاصة أن هناك تعليمات من الرئيس السيسي، بسرعة تذليل المعوقات التي تواجه الشركات المستثمرة في مصر وبصفة خاصة الشركات اليابانية عن طريق مجلس الأعمال.

وأشار إلى المجهودات التي تقوم بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالشركات اليابانية حيث تبذل مجهودات كبيرة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار لها في القطاعات المختلفة.

وأكد "العربي" أن مجلس الأعمال يتابع بشكل مستمر الشركات اليابانية في مصر وهناك تنسيق وحلقة ربط معها لمعرفة أخر التطورات ومطالب هذه الشركات من اجل دعمها للتوسع في استثماراتها الحالية والسعي إلى جذب شركات جديدة لدخول السوق المصري في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة حاليا في قطاعات متنوعة مع الاصلاحات الاقتصادية المهمة التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار.

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