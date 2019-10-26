Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأعاصير الفترة المقبلة (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:48 م
Advertisements
إعصار
إعصار
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور وائل خالد، مدير البحث العلمي بهيئة الأرصاد الجوية إن مصر تشهد تغير مناخي حقيقي؛ مما أدى إلى جعل الظواهر الجوية أشد حدة، موضحًا أن الصيف أصبح أكثر حرارة، والشتاء أكثر برودة.

وأضاف "خالد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الأحداث المناخية أصبحت متطرفة وقوية نتيجة التغيرات المناخية التي يتأثر بها العالم كله، ومصر جزء من العالم.

ووجه مدير البحث العلمي بهيئة الأرصاد الجوية حديثه للمواطنين قائلًا: "نحن نتابع ما يحدث من تغيرات مناخية، وسيحدث حدة في الظواهر الجوية ولكنها لن تصل إلى مرحلة الأعاصير"، مشيًرا إلى أن شروط تكوين الأعاصير في مصر غير موجودة في الوقت الحالي ولكن تزداد حدة الانخفاضات الجوية لتتشابه مع الأعاصير.
Advertisements

أخبار تهمك

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 12 ساعة

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 21 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ يوم

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه لضم عمر جابر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ 42 دقيقة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يستقر على الإطاحة بـ"فالفيردي"

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

07:10 م

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

06:25 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

04:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status