الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأعاصير الفترة المقبلة (فيديو)

قال الدكتور وائل خالد، مدير البحث العلمي بهيئة الأرصاد الجوية إن مصر تشهد تغير مناخي حقيقي؛ مما أدى إلى جعل الظواهر الجوية أشد حدة، موضحًا أن الصيف أصبح أكثر حرارة، والشتاء أكثر برودة.



وأضاف "خالد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الأحداث المناخية أصبحت متطرفة وقوية نتيجة التغيرات المناخية التي يتأثر بها العالم كله، ومصر جزء من العالم.



ووجه مدير البحث العلمي بهيئة الأرصاد الجوية حديثه للمواطنين قائلًا: "نحن نتابع ما يحدث من تغيرات مناخية، وسيحدث حدة في الظواهر الجوية ولكنها لن تصل إلى مرحلة الأعاصير"، مشيًرا إلى أن شروط تكوين الأعاصير في مصر غير موجودة في الوقت الحالي ولكن تزداد حدة الانخفاضات الجوية لتتشابه مع الأعاصير.

