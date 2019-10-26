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"البنتاجون" يمنح مايكروسوفت عقداً لتخزين بياناته بقيمة 10 مليارات دولار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:40 م
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بوابة الفجر
وكالات
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منحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شركة مايكروسوفت عقداً ضخماً لتخزين البيانات في الحيز السحابي (كلاود) قيمته 10 مليار دولار، في وقت كانت شركة أمازون" تُعتبر الأوفر حظاً للحصول على العقد.


ويهدف العقد ومدّته عشر سنوات، إلى تحديث مجمل الأنظمة المعلوماتية للقوات المسلحة الأميركية في نظام يديره الذكاء الاصطناعي.


 وقالت مسؤولة المعلوماتية في وزارة الدفاع دانا ديزي في بيان إن الاستراتيجية الوطنية للدفاع تفيد بأنه علينا تحسين السرعة والفعالية التي نستخدمها لتطوير ونشر القدرات التقنية المحدّثة للعسكريين من نسائنا ورجالنا".


وأضافت أن منح العقد هو خطوة مهمّة في تنفيذ استراتيجية التحديث الرقمي. وبعد الإعلان عن اختيار مايكروسوفت"، قالت شركة أمازون التي بقيت المنافس الوحيد لمايكروسوفت في نهاية عملية الاختيار، إنها فوجئت بهذا القرار.


وكتبت في بيان أن قسم خدمات الانترنت في شركة أمازون ويب سيرفيسز هو بوضوح الرائد في مجال الحوسبة السحابية وأن تقييماً مفصلاً مبنياً فقط على المقارنة بين العروض يقود بشكل واضح إلى خاتمة أخرى.


ولم ترغب شركة مايكروسوفت بالردّ فوراً عندما تواصلت معها وكالة فرانس برس. وانسحبت شركة "جوجل" من السباق في الأول من أكتوبر 2018 مؤكدةً أنها لم تحصل على الضمان بأن هذا العقد سيكون طبقاً لمبادئها في مجال الذكاء الاصطناعي.


وكانت شركة أمازون تُعتبر الأوفر حظاً للحصول على هذا العقد، إذ إن قسم خدمات الانترنت في الشركة أمازون ويب سيرفيسز يهمين على قطاع الحوسبة السحابية والشركة تقدّم في الأصل خوادم آمنة لأجهزة حكومية أميركية أخرى من بينها وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه.

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الكلمات المفتاحية

مايكروسوفت عقد تخزين البيانات تخزين بيانات البنتاجون

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