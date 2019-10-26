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بيان من الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:49 م
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طقس
طقس
هدى عبدالرازق
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، بيان تفصيلي عن حالة الطقس يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد، أن هناك تحسن في الاحوال الجوية، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الانحاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد والرياح شمالية غربية.

وبحسب البيان، فالرياح شمالية غربية تنشط علي شمال الصعيد كما تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر، وتعتدل حركة البحرين الأحمر، والمتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى 2 متر.

وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة الصغرى والعظمي على عدد من المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية:
القاهرة: 21 26
الأسكندرية: 20 25
شرم الشيخ: 21 28
الغردقة: 21 29
نخل: 16 24
بيان من الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد
بيان من الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد
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