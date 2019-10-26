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زيسكو يحدد موعد مباراته ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:43 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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حدد نادي زيسكو الزامبي موعد مباراة الزمالك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي يوم ٢٨ ديسمبر في زامبيا، وذلك بعد تحديد مواعيد مباريات الجولة الأولى والثانية.


ويلتقي فريق الزمالك نظيره تي بي مازيمبي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في الكونغو، ثم يستضيف الفريق الابيض نظيره زيسكو الزامبي يوم ٧ ديسمبر بالقاهرة.


وقد نجح فريق الزمالك في الصعود الى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، في مباراة شهدت سيناريو درامي بعد اعتبار الفريق السنغالي منسحبا ثم قرار الكاف بإعادة المباراة.


ووقع الزمالك في المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.


في سياق متصل حدد مجلس إدارة نادي إنبي مواجهة الزمالك بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي على ملعب الجيش بمدينة السلام.


وجاء ذلك عقب قرار الأمن بعدم خوض الأهلي او الزمالك اي مباريات على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك بسبب بعض الظروف الأمنية.


ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠ برصيد ١٠ نقاط، وذلك بعد الفوز على الاتحاد والمقاصة والمقاولون العرب، والتعادل أمام فريق مصر.

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