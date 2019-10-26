رشاد عبده: هذا هو الشرط الوحيد لنجاح الصندوق السيادي المصري

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إنشاء صندوق سيادي أمر ليس جديدًا، خاصة في دول الخليج، مشيرًا إلى أن دول الخليج خصصت ما يقرب من 50% من إيرادات النفط للصناديق السيادية، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة في العيش في رفاهية.



وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر لا تمتلك فواض أو نفط مثل دول الخليج، ولكن الصندوق السيادي المصري، هدفه الاستفادة من كافة الأصول المصرية الغير مستغلة، وإعداد شراكات داخل الدولة وخارجها، وهذا من شأنه أن يزيد إيرادات الدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل.



وأشار إلى أن الشرط الوحيد في نجاح الصندوق السيادي المصري، هو إحسان إختيار فريق عمل هذا الصندوق، الذي يدرك طبيعية الأعمال الاستثمارية.

