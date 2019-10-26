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«رابط مباشر كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلا ضد النصر بث مباشر KORA LIVE في ديربي الرياض يلا شوت الهلال والنصر بث مباشر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:37 م
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مشاهدة مباراة الهلا ضد النصر
مشاهدة مباراة الهلا ضد النصر
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رابط جول العرب ديربي الرياض بين الهلال والنصر بث مياشر
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مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اون لاين
وتأهل الهلال والنصر والتعاون بشكل مباشر إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2020، في الوقت الذي يخوض فيه الأهلي التصفيات التأهيلية. ويُذكر أن الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، فيما يتواجد النصر سادسًا برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.

الهلال Vs النصر. البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 8). القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 . الملعب : استاد جامعة الملك سعود . المعلقين : فارس عوض + مشاري القرني . موعد المباراة : 7:55 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:55 مساءاً بتوقيت مصر . 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

رابط يلا شوت ديربي الرياض بين الهلال والنصر بث مياشر ، موعد مباراة الهلال السعودي القادمة بعد غد بالدوري السعودي

سيتم وضع البث قبل بداية المباراة

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