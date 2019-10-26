نشأت الديهي للبرلمان الأوروبي: "اللي بيته من زجاج ميحدفش الناس بالطوب"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي يرى أن مصر غير ملتزمة بحقوق الإنسان، ويروا أن مصر بها قمع وتعذيب وإعدام، مشددًا على أن قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة بالنسبة لنا، وهي والعدم سواء، معقبًا: "إحنا مش هنخاف ولا نرتعش".





وطالب، رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، بإصدار بيان عن حقوق الإنسان في أوروبا، متسائلًا: "ماذا فعل البرلمان الاوروبي تجاه ما يقوم به أردوغان في سوريا، وماذا فعل تجاه بعض المحطات التي تعمل لحساب داعش والإخوان، وماذا فعل البرلمان الأوروبي في ألمانيا وفي فرنسا مع تظاهرات السترات الصفراء؟".





وأضاف: "على البرلمان الأوروبي أن يتوقف عن إعطاءنا دروس في الديمقراطية"، مؤكدًا أن مصر أكبر من أن تتلقى دروس وعبر من البرلمان الأوروبي، وتقرير البرلمان الأوروبي هو والعدم سواء، ولا يتوافق مع الحبر الذي كتب به، ومكانه في سله المهملات، ولن نقبل دروس خصوصية من أحد، لأننا نعلم مصالحنا جيدًا، معقبًا: "اللي بيته من زجاج ميحدفش الناس بالطوب، وإحنا مش على راسنا بطحة".



هاجم الإعلامي نشأت الديهي، البرلمان الأوروبي بسبب ادعاءاته حول حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "البرلمان الأوروبي بيستهبل".