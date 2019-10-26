الديهي عن محاولة مواطن عزل أعمدة الإنارة بمواسير بلاستيك: "أهم حاجة ما يخدش مخالفة"



وأشاد بما قام به مواطن من محاولة عزل أعمدة الإنارة بمواسير بلاستيك، لمنع حدوث صعق كهربائي أثناء المطر، قائلًا: "دا مشاركة مجتمعية، أهم حاجة المحليات متروحش للراجل تقوله دا مخالفة".



ولفت الديهي، إلى أن هناك تغيرات مناخية حادة وجديدة تصيب المنطقة بالكامل وفي القلب منها مصر، نتيجة ارتفاع درجة حراة الأرض نتيجة الاحتباس الحراري، مشددًا على أن اختزال التغيرات المناخية في درجات الحرارة اليوم، أو اختزالها أيضًا في استعدادات المحليات والمحافظات للأمطار والسيول خطأ وغير منصف، فنحن أمام موسم شتاء "ملخبط"، وهناك حالة ارتباك في الطقس.



وأضاف "الديهي"، أن المناخ العام في مصر أصبح يتسم باللخبطة، وهناك أسباب لذلك؛ ولا ينبغي النظر للأمور على أن هناك حالة عدم استعداد هنا أو هناك، معقبًا: "الطقس المصري الحار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاءً تغير".



وتابع، أننا أمام حقيقة هي أن مصر تشهد تغيرات مناخية حادة، ويجب أن يكون هناك آليات لقراءة تداعياتها، وجميع دول العالم معرضة لذلك، مشددًا على ضرورة أن يستمع جميع دول العالم وعلى رأسها أمريكا للتحذيرات من التغيرات المناخية التي لها تأثير على العالم أجمع، ومن بينها مصر.



حذر الإعلامي نشأت الديهي، المواطنين من لمس أعمدة الإنارة التي بها أسلاك كهرباء مكشوفة أثناء تساقط الأمطار، لكون بعضها تسبب في حالات وفاة لبعض المواطنين خلال الأيام الماضية نتيجة تساقط امطار غزيرة.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المحليات والكهرباء عليهم البحث عن آلية معينه لمنع حدوث ماس كهربائي، وعدم وجود وفيات بسبب الماس الكهربائي، معقبًا: "أفصلوا الكهرباء أحسن ما حد يموت".