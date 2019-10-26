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"الأرصاد": طقس الأسبوع المقبل مستقر وممتع (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:36 م
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طقس
طقس
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن واضح في الأحوال الجوية بداية من الغد، وستبدأ فترات سطوح الشمس تزداد أثناء النهار على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء شمال البلاد، والمدن الساحلية، وشمال سيناء، سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار من الخفيفة لـ متوسطة الشدة.

وأضافت "شاكر"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع الطفيف، وستعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

ونصحت المواطنين، خلال الأيام المقبلة، بالقيادة بهدوء على الطرق، محذرة من الشبورة المائية في الصباح الباكر وخصوصًا على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

كما نصحت بضرورة الاستعداد للتقلبات الجوية، ومتابعة النشرات الجوية بصفة يومية خصوصًا في فصلي الخريف والشتاء بسبب، متابعة: "الأسبوع المقبل سيكون مستقر تمامًا، وسنستمتع به وبحالة الجو المعتدلة على أنحاء الجمهورية".

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