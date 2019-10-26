نجاد البرعي: إعلان حالة الطوارئ للسلامة العامة "أمر هام جدًا"

علق الدكتور نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، على تمديد حالة الطوارئ، قائلًا: "فكرة إعلان حالة الطوارئ للسلامة العامة، أمر هام جدًا، والهدف منها مواجهة أي شيء غير طبيعي، حالة الطواري معناها إن القوات المسلحة ممكن تخرج لمواجهة سقوط الأمطار، أو أي أزمة تحدث نتيجة سوء الطقس".



وتابع "البرعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه يجوز أن يتم تمديد حالة الطواري في ظل الظروف المناخية التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الانزعاج من أداء الحكومة في مواجهة سقوط الأمطار، قد يكون سببًا في تمديد حالة الطوارئ لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول.



وأشار إلى أن الواقع الذي تعيشه مصر الآن، يستدعي تدخل أوسع للأجهزة الأمنية، لمواجهة الكوارث التي قد تنتج بسبب التغيرات المناخية، أو الطقس السيء.

