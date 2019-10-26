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مشاهدة مباراة (الهلال ضد النصر) بث مباشر ALHilal dawriplus اليوم ديربي المملكة كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال KSA SPORT

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:31 م
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الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
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يلا شوت (الهلال والنصر) بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال ضد الهلال في مباريات الدوري السعودي يوم الأحد 26/10/2019، يلا كورة الهلال والنصر – yallakora ويستضيف فريق الهلال منافسه النصر ، ويسعى النصر في تحقيق الفوز والإطاحة بمنافسه من القمة، فيها يأمل الهلال نحو الفوز والابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق.


بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم
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ٍسيتم وضع البث قبل بداية المباراة

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