البيئة: التغيرات المناخية دفعتنا لتغيير توصيف الفصول الأربعة (فيديو)

قال المهندس صابر عثمان، مدير إدارة التغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن التغيرات المناخية دفعتهم لتغيير توصيف الفصول الأربعة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ما تتعرض له الدولة منخفض جوي شديد خارج عن الحدود المعتادة في منطقة البحر المتوسط.



وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن هذا المنخفض يسمى منخفض "قبرص" ويحدث بشكل دائم في فصل الخريف؛ وهذا ما تثبته الدراسات العلمية.



وأشارمدير إدارة التغيرات المناخية بوزارة البيئة، إلى أن تغير المناخ وتأثيراته ستزيد من حدة وتكرارية هذه النوعية من الأحداث الجوية في مصر، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على دراسة المناخ لمعرفة ماذا سيحدث في مناخ مصر خلال 100 عام قادمين؛ وكثير من الدول اتجهت لهذا الاتجاه مثل دول أوروبا والصين وأمريكا.

