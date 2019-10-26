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3 أسباب وراء رفض مدريد التعاقد مع نيمار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:33 م
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نيمار
نيمار
محمد الصو
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كشف بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم، عن أسباب فشل انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

أسباب فشل تعاقد مدريد مع نيمار

وعددت التقارير عدة أسباب كان أهمها هو ارتفاع سعر اللاعب المبالغ فيه، لرغبة سان جيرمان في تعويض المبلغ المدفوع فيه حينما تعاقد معه قادما من برشلونة، بالشرط الجزائي.

وأكدت صحيفة "فرانس فوتبول" أن هناك عدة أسباب وراء إبتعاد نيمار عن ريال مدريد، أهمها سعره الضخم حيث وصل إلى 220 مليون دولار.

وأضافت، السعر المبالغ والضخم، لم يكن السبب الوحيد لإبعاد نيمار، إلا أن الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان، يرى أن مستواه تراجع بشكل ملحوظ.


واختتمت الصحيقة، أن تكرار الإصابات يعد سببًا واضحًا وراء تغاضي الميرنجي عن خدماته، خاصة أنه غاب عن العديد من المباريات عن فريقه بسبب الإصابات.


برشلونة يفشل في عودة نجمه

وكان برشلونة الإسباني، فشل أيضا في عودة نجمه السابق إلى كامب نو، بسبب إرتفاع سعره، بجانب الأزمات التي يعيشها الناديين والخلافات بينهم على مستوى الإدارة.


نيمار يطلب الرحيل عن سان جيرمان

وطالب نيمار، أكثر من مرة الرحيل عن صفوف فريقه الفرنسي الصيف الماضي، مبديا رغبته في عدم الإستمرار داخل ملعب حديقة الأمراء.

ورفض الفريق الباريسي، كل العروض المقدمة له من جانب الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، ليستمر اللاعب حتى الانتقالات الشتوية المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

نيمار ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان

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