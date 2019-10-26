خالد الجندي: ليس لدينا رجال دين في الإسلام (فيديو)





أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يجب التخلص من مصطلح رجال الدين، مؤكدًا أنه لا يوجد رجال دين في الإسلام، موضحًا أن رجال الدين تعني أن كلامهم معبر عن الدين، وإنما علماء الدين تعني من يبحثون في الدين وهم المشايخ.وأشار "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، إلى أن الاجتهاد ضرورة حياة، مؤكدًا على ضرورة اجتهاد كل شخص في مجاله، معلقًا: "فلا يأتي خردواتي مثلا ليجتهد في القانون، ولا ميكانيكي يجتهد في الطب، وكذلك في الدين".وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدين أيضا ينطبق عليه الاجتهاد، مؤكدا على ضرورة اجتهاد علماء الدين فيه.