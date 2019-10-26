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لعنة الزمالك تضرب جروس.. الأهلي يسقط بثنائية أمام الحزم في الدوري السعودي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:28 م
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الأهلي والحزم
الأهلي والحزم
أميرة فطيم
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سقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام مضيفه الحزم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح ابراهيما تانديا أهداف اللقاء لصالح الحزم، بتمريرة حاسمه استقرت في شباب الأهلي عند الدقيقة 50.

وأحرز عبد الباسط هندي هدف التعادل للأهلي بتسديدة اصطدمت في مدافع الحزم ليحولها ليضعها في مرماه، عند الدقيقة 70.

وسجل منصور حمزي الهدف الثاني لصالح الحزم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليضعها على يمين حارس الأهلي عند الدقيقه87.

يذكر أن حكم اللقاء ألغي هدف لفريق الحزم بعد الرجوم إلى تقنية الفار، إلى جانب طرد لويز فليبي لاعب الحزم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول

وبهذا الفوز، تجمد رصيد الأهلي عند 14 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى 13 نقطة في المركز السادس.

وكان جروس قد تولى المهمة الفنية منذ أيام للأهلي السعودي، بعد أن كان مديرا فنيا للزمالك في الموسم الماضي.
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