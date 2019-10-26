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شعبة مواد البناء: تراجع الطلب على الحديد يدفع الشركات لتخفيض اسعارها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:22 م
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بوابة الفجر
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أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء، اليوم السبت، عن أن اسعار الحديد في السوق المحلي تراجعات بشكل كبير منذ بداية عام 2019.

 

وكشف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن اسعار حديد التسليح سجلت تراجعات لتهبط عن مستويات 10 الاف  جنيه لأول مرة منذ بداية هذا العام وحتى الأن .

 

ويرجع الأنخفاض الحاد في اسعار الحديد بسب ارتفاع حجم المعروض سواء من الشركات العاملة في مصر او على المستوي العالمي، وهو ما دفع الشركات للتسارع في تخفيض اسعارها لتحريك الأسواق التى يسيطر عليها الركود.

 وأوضح الزيني ان شركتين أعلن هبوط اسعارهم خامات الحديد لديهم هما شركة السويس للصلب والمصرين عبر رسائل للتجار والوكلاء ليباع بـ 9 آلاف و975 جنيه للطن أي بتراجع 225 جنيها.

اسعار الحديد اليوم في مصر وسعر حديد عز
 
بلغ سعر حديد عز اليوم اقل سعر 10700 جنيه واعلى سعر للحديد عند 10900 جنيه،  وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى يباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، واً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10300 جنيه، مقارنة بـ10800 جنيهاً للطن الواحد.

اسعار الحديد فى المصانع
خسر سعر حديد عز اليوم نحو 390 جنيهاً خلال شهر أكتوبر، وسجل اعلى سعر للحديد عند 109000 جنيه،  وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى انخفض ليباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه،، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10300 جنيه، مقارنة بـ11150 جنيهاً للطن الواحد.

أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة
يتوقع أن تستمر حالة التراجع في اسعار الحيدد في المصانع المصرية خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى ان السعر العادل لطن الحديد في ظل هو 10000 جنيه للطن الواحد، فضلًا عن احتمالية انخفاض جديد في اسعار البيليت العالمية مما يؤثر بالتبعية على اسعار الحديد في مصر .


اسعار الحديد الان في مصر 

سم الشركة

المنتج

اعلى سعر

اقل سعر

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

عز

10900 جنيه

10700 جنيه

حديد المصريين

المصريين

10900 جنيه

10880 جنيه

حديد بشاى

بشاى

10300 جنيه

10300 جنيه

الوطنية للطلب

الوطنية

10850 جنيه

10830 جنيه

حديد عطية

عطيه

10850 جنيه

10800 جنيه

حديد المراكبي

المراكبي

10800 جنيه

10800 جنيه

حديد الكومى

الكومى

10750 جنيه

10740 جنيه

حديد المعادى

المعادى

10600 جنيه

10600 جنيه

حديد بيانكو

بيانكو

10550 جنيه

10500 جنيه

حديد العشرى

العشري

10550 جنيه

10150 جنيه

حديد اكتوبر

اكتوبر

10525 جنيه

10150 جنيه

حديد الجارحى

الجارحى

10525 جنيه

9750 جنيه

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