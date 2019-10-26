شعبة مواد البناء: تراجع الطلب على الحديد يدفع الشركات لتخفيض اسعارها
أعلنت
الشعبة العامة لمواد البناء، اليوم السبت، عن أن اسعار الحديد في السوق المحلي تراجعات بشكل كبير منذ
بداية عام 2019.
وكشف
أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن اسعار حديد التسليح سجلت تراجعات
لتهبط عن مستويات 10 الاف جنيه لأول مرة
منذ بداية هذا العام وحتى الأن .
ويرجع
الأنخفاض الحاد في اسعار الحديد بسب ارتفاع حجم المعروض سواء من الشركات العاملة
في مصر او على المستوي العالمي، وهو ما دفع الشركات للتسارع في تخفيض اسعارها لتحريك
الأسواق التى يسيطر عليها الركود.
وأوضح الزيني ان شركتين أعلن هبوط اسعارهم خامات الحديد لديهم هما شركة السويس للصلب والمصرين عبر رسائل للتجار والوكلاء ليباع بـ 9 آلاف و975 جنيه للطن أي بتراجع 225 جنيها.
سم الشركة
المنتج
اعلى سعر
اقل سعر
سعر حديد عز اليوم للمستهلك
عز
10900 جنيه
10700 جنيه
حديد المصريين
المصريين
10900 جنيه
10880 جنيه
حديد بشاى
بشاى
10300 جنيه
10300 جنيه
الوطنية للطلب
الوطنية
10850 جنيه
10830 جنيه
حديد عطية
عطيه
10850 جنيه
10800 جنيه
حديد المراكبي
المراكبي
10800 جنيه
10800 جنيه
حديد الكومى
الكومى
10750 جنيه
10740 جنيه
حديد المعادى
المعادى
10600 جنيه
10600 جنيه
حديد بيانكو
بيانكو
10550 جنيه
10500 جنيه
حديد العشرى
العشري
10550 جنيه
10150 جنيه
حديد اكتوبر
اكتوبر
10525 جنيه
10150 جنيه
حديد الجارحى
الجارحى
10525 جنيه
9750 جنيه