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فارس دسوقي يقسي روسنير من بطولة العالم للاسكواش.. ويواجه غوسال في دور الـ 16

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:24 م
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فارس دسوقي
فارس دسوقي
الفجر الرياضي
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حقق المصري فارس دسوقي فوزا صعبا على الألماني المصنف الرابع عالميا سيمون روسنير بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في دور الـ 32 من بطولة العالم للاسكواش المقامة في مصر بالفترة من 25 اكتوبر 2019 إلى الأول من نوفمبر من نفس العام.

استمرت المباراة 61 دقيقة، ونجح فارس دسوقي في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 11-5، وعاد اللاعب الألماني بفوز في الشوط الثاني بنتيجة 11-8، قبل أن ينجح اللاعب المصري في تقديم شوطين قويين، وفاز في الثالث والرابع بنتيجة واحدة 11-9.

بهذه النتيجة يتأهل المصري فارس دسوقي إلى دور الستة عشر ويواجه الهندي سولاف غوسال، في الخامسة والنصف مساء غد الأحد، في بالملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات.

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