Advertisements
Advertisements
Advertisements

متخصص في الشأن الكردي: أردوغان فشل فشلاً ذريعاً

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:23 م
Advertisements
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
محمد سمير
Advertisements
قال محمد عبيدالله، الصحفي المتخصص في الشأن الكردي، إنّ ما حدث مؤخراً في معركة "نبع السلام" التي أطلقها الرئيس التركي أردوغان، تشير إلى وضع "أردوغان الصعب"، بحسب وصفه.

وأشار إلى أنّ "أردوغان" كان يأمل من إطلاق معركته ضد الأكراد، أن تؤدي إلى إثارة المشاعر القومية لدى الشعب التركي ضد الأكراد، وهو ما فشل فيه فشلاً ذريعاً، بحسب استطلاعات الرأي.

وأوضح "عبيدالله" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنّ هذه الاستطلاعات التي كشفها "حزب الخير" التركي، حيث أكد أن شعبية التحالف بين أردوغان والحركة القومية، يعيش تراجعاً كبيراً، بما يؤكد فشل عملية "أردوغان" في إثارة القومية ضد الأكراد، وزيادة أصوات الصناديق والترشيح.

وذكر"عبيدالله" أنّ أردوغان نجح قبل ذلك في إثارة الموجة القومية، ضد الأكراد بعد انتخابات 2015، من خلال العمليات الأمنية والعسكرية، واستطاع حينها استعادة الحكومة التي فقدها.

وبيّن أن أردوغان أراد تحقيق نفس الأهداف من خلال عملية "نبع السلام"، إلا أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على الخط، أفقده تماما تحقيق تلك الأهداف، وهو ما جعله خاويا الوفاض، ورجع مهزوماً من سوريا.

ولفت إلى أنّ هزيمة "أردوغان" في سوريا جعلته يعيش وضعاً صعباً للغاية، مشيراً إلى أنّه يحتاج إلى زيادة دعمه الشعبي كي يبقى في السلطة، بحيث لا يتعرض للمحاكمة بعد تعرضه للسقوط.

واستطرد "عبيدالله"، موضحاً أنّ هناك مطالبات دولية بمعاقبة الرئيس التركي على جرائمه ضد الأكراد، متوقعاً أن يشن "أردوغان" حرباً واسعة ضد الأكراد، إلا أن الظروف الدولية ستمنعه من ذلك، وبالتالي سيكون مصيره السقوط تماما، بعدما أفقد دوره تماماً، مشبهاً "أردوغان" بالطفل الذي أخذ من يديه فوقع في حفرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نبع السلام سوريا روسيا رجب طيب أردوغان تركيا الولايات المتحدة العملية العسكرية الرئيس التونسي الجديد

أخبار تهمك

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ يوم

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه لضم عمر جابر

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 8 ساعات

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ 42 دقيقة

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يستقر على الإطاحة بـ"فالفيردي"

منذ ساعة و 20 دقيقة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 22 ساعة

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الانسحاب الأمريكي من سوريا يضع الأكراد تحت رحمة أردوغان (فيديو)

الجيش السوري يدعو مسلحيه إلى استخدام أقصى درجات العنف ضد الأكراد

"آخرها شمال سوريا".. الانتهاكات التركية للأراضي العربية في عهد الطاغية أردوغان

"نبع السلام".. ماذا يريد "أردوغان" من الهجوم على سوريا؟

"ورقة الاقتصاد ومجلس الأمن".. هل يستطيع "أردوغان" مواصلة العدوان على سوريا؟

باحث في العلاقات الدولية: أردوغان يسعى لتضليل الشعب التركي

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

07:10 م

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

06:25 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

04:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status