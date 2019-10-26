عمرو طلعت: شرم الشيخ جاهزة لاستقبال المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية



وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن عقد المؤتمر في مصر جاء بناءا على دعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات.



وانتخبت الدورة الثالثة للمكتب الفني للاتصالات والاتكنولوجيا والإعلام بالاتحاد الأفريقي بالإجماع مصر، لتتولى رئاسة اللجنة الفنية للاتصالات لمدة عامين، وذلك خلال الاجتماع الذي عرض في شرم الشيخ لبحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الاستعداد لبدء فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية تسير على قدم وساق، حيث أنه يعقد لأول مرة خارج الاتحاد في جينيف، موضحا أن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال المؤتمر، والذي ينطلق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.