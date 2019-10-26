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"تصل قيمته إلى 50 ألف جنيه".. شروط قرض" المصروفات المدرسية"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:53 م
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بوابة الفجر
سارة وحيد
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يواجه الكثير من الآباء مع بداية الدراسة أزمة في دفع المصروفية لأبنائهم، خاصة مع رفع القيمة المالية للسنة الدراسية كل عام، وإذا كان الفرد لديه أكثر من طفل، وتخفيفاً على الآباء من عناء هذا الأمر، بدأت البنوك في تخصيص قرض يعرف بأسم"قرض المصروفات المدرسية" من أجل مساعدة رب الأسرة على دفع المصروفات، وفي السطور التالية نستعرض أبرز شروط الحصول عليه.

 

بنك ناصر

 

في بداية العام الدراسي الجديد، أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن استمرار البنك في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، إيمانًا من البنك بأنّ الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم وبهدف مساعدة أولياء الأمور في تحمل أعباء المصروفات الدراسية.

 

50 ألف جنيه

 

ويساهم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاث أو الثانوية بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه.

 

أصحاب الوظائف الحكومية

 

يستهدف القرض أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات إضافة إلى ورثتهم والعاملين في القطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، ولا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة.

 

الحصول على تمويل

 

ومن بين المستندات المستخدمة من أجل العاملين في القطاع الحكومي، طلب الحصول على التمويل، وصورة رقم القومي ساري، وكذلك إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

 

شهادة ميلاد الطالب

 

كما يتم تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب، وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، بالإضافة إلى مفردات المرتب.

 

قيمة المعاش وحصة الوارث

 

وتستخدم المستندات السابقة ذاتها، من قبل أصحاب المعاشات وورثتهم، بجانب بيانا بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.

 

القطاع الخاص

 

وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فيتم إضافة المستندات السابقةإلى جانب صور بطاقات عدد اثنين ضامنين، وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل والضامنين، ويتم إضافة ما يفيد بأنّ مدة الخدمة لا تقل عن 5 سنوات لكل منهم.

 

لأصحاب المهن الحرة

 

أما لأصحاب الأعمال الحرة، فيضاف إلى المستندات السابقة كشف حساب عن آخر 6 أشهر، ومستخرج حديث من السجل التجاري.

 

جميع البنوك

 

أما بالنسبة لجميع البنوك، فهي تمنح القروض التي يصل مقدارها لـ50 ألف جنية، بينما تشترط بعض البنوك مثل البنك العربي الأفريقي الدولي تمويل المدارس الإنترناشونال.

 

وتتنافس البنوك على قيمة القرض ومعدلات الفائدة وفترة السداد ونسبة المصاريف الإدارية التي يتم خصمها من إجمالي قيمة القرص.

 

وتشترط بعض البنوك تمويل القرض التعليمي بنسبة 100% والبعض الآخر يشترط تسديد العميل نسبة تتراوح من 10 إلى 50% كمقدمة من إجمالي قيمة القرض ويتحمل البنك تسديد باقي القرض.

 

وتطلب البنوك من المقترض بعض الأوراق للموافقة على التمويل منها فاتورة من المدرسة بإجمالي المصروفات الدراسية وصورة من شهادة ميلاد الطفل وصورة من الرقم القومي للعميل وإيصال مرافق حديث وصورة معتمدة من جهة عمل الموظف بإجمالي الدخل الشهري.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن الاجتماعي قرض المصروفات المدرسية قرض شروط بنك ناصر المصروفات المدرسية أولياء الأمور

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