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سوق العبور يكشف تأثير حالة الطقس على أسعار الخضروات والفاكهة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:16 م
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خضروات والفاكهة
خضروات والفاكهة
الفجر الاقتصادي
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كشف محسن الفيومي عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، عن أن  اسعار الخضروات والفاكهة استقرت خلال الايام الماضية، ولم تتأثر بحالة الطقس السيئة التى ضربت مصر مؤخرًا.

 

 

 

وأكد "الفيومي" خلال تصريحات صجفية على توفر، كافة انواع الخضروات والفاكهة في سوق الجملة واستقرار  وهناك سلع شهدت انخفاض في اسعارها مثل ا مثل الفاصوليا والبسلة والباذنجان، فيما استقرت أسعار الطماطم دون

اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور 26-10-2019

تراوح سعر الفاصوليا تتراوح بين 8-10 جنيهات للكيلو.
تراوح سعر البصل 2.5 – 4 جنيهات.
تراوح سجل سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو.
تراوح سجل البامية ما بين 15-20 جنبها.
تراوح سجل الخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو.
تراوح سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
تراوح سجل  سعر الثوم بين 7-11 جنيه.
تراوح سجل سعر الملوخية بين 2-3 جنيها.
تراوح سجل سعر كيلو الليمون بين 7-14 جنيها
سعر الفلفل الألوان سجل 20 جنيها للكيلو.
تراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.



اسعار الفاكهة اليوم 
 تراوح سعر كيلو البلح ما بين 3-20 جنيها
 تراوح سعر البرتقال 3 جنيهات.
 تراوح سعر اليوسفي 7 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.
الرومان بين 3 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.
الجوافة بين 2 جنيه و4 جنيهات. 


اسعار الخضروات اليوم في مصر 

الصنف

السعر

طماطم

من 2-5

بطاطس

من 5-9

بصل

من 1.5-3

كوسة

من 3-4.5

جزر

من 2.5 -4

فاصوليا

من 9-13

باذنجان

من 3-4

فلف رومي

من 2-3

فلف حامى

من 9-13

فلف الوان

من 4-6

خيار بلدى

من 2-4.5

بسلة

من 6-9

سبانخ

من 6-9

قلقاس

من 3-7

خيار صوب

من 5- 10

كابوتشي

4 جنيهات

خس

3 جنيهات

ليمون

10 جنيهات

 

اسعار الفاكهة اليوم 

الصنف

السعر

جوافة

من 3 إلى 7

برتقال بلدى

من 2 إلى 4

برتقال سكرى

من 2 إلى 4

برتقال ابو سرة

من 2.5 إلى 5

يوسفى

من 2.5 إلى 6

ليمون

من 5 إلى 10

عنب كرمسن

من 15 إلى 20

عنب رومي احمر

من 3.5 إلى 5

تفاح امريكانى

من 18 إلى 20

تفاح سورى

من 10 إلى 20

تين برشومي

من 10 إلى 20 جنيهات

بلح زغلول

8 جنيهات


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