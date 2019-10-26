سوق العبور يكشف تأثير حالة الطقس على أسعار الخضروات والفاكهة
كشف محسن
الفيومي عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، عن أن اسعار الخضروات والفاكهة استقرت
خلال الايام الماضية، ولم تتأثر بحالة الطقس السيئة التى ضربت مصر مؤخرًا.
وأكد "الفيومي" خلال تصريحات صجفية على توفر، كافة انواع الخضروات والفاكهة في سوق الجملة واستقرار وهناك سلع شهدت انخفاض في اسعارها مثل ا مثل الفاصوليا والبسلة والباذنجان، فيما استقرت أسعار الطماطم دون
الصنف
السعر
طماطم
من 2-5
بطاطس
من 5-9
بصل
من 1.5-3
كوسة
من 3-4.5
جزر
من 2.5 -4
فاصوليا
من 9-13
باذنجان
من 3-4
فلف رومي
من 2-3
فلف حامى
من 9-13
فلف الوان
من 4-6
خيار بلدى
من 2-4.5
بسلة
من 6-9
سبانخ
من 6-9
قلقاس
من 3-7
خيار صوب
من 5- 10
كابوتشي
4 جنيهات
خس
3 جنيهات
ليمون
10 جنيهات
الصنف
السعر
جوافة
من 3 إلى 7
برتقال بلدى
من 2 إلى 4
برتقال سكرى
من 2 إلى 4
برتقال ابو سرة
من 2.5 إلى 5
يوسفى
من 2.5 إلى 6
ليمون
من 5 إلى 10
عنب كرمسن
من 15 إلى 20
عنب رومي احمر
من 3.5 إلى 5
تفاح امريكانى
من 18 إلى 20
تفاح سورى
من 10 إلى 20
تين برشومي
من 10 إلى 20 جنيهات
بلح زغلول
8 جنيهات