سوق العبور يكشف تأثير حالة الطقس على أسعار الخضروات والفاكهة

كشف محسن الفيومي عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، عن أن اسعار الخضروات والفاكهة استقرت خلال الايام الماضية، ولم تتأثر بحالة الطقس السيئة التى ضربت مصر مؤخرًا.

وأكد "الفيومي" خلال تصريحات صجفية على توفر، كافة انواع الخضروات والفاكهة في سوق الجملة واستقرار وهناك سلع شهدت انخفاض في اسعارها مثل ا مثل الفاصوليا والبسلة والباذنجان، فيما استقرت أسعار الطماطم دون