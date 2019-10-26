الأمم المتحدة تدعو لعدم تسامح الجماعات المسلحة المخربة لاحتجاجات العراق





دعت الأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، إلى عدم تسامح ما وصفتها بـ"الجماعات المسلحة"، التي تعمل على تخريب الاحتجاجات السلمية في العراق، منذ أوائل شهر أكتوبر الجاري للمطالبة بإصلاحات ومكافحة الفساد.





وأوضح بيان لجينين هينيس بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، أنها "تستنكر بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة" خلال الاحتجاجات، محذرة من أنه "لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة، التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف".





وأشار البيان إلى أن "تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتا، وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدما في مصلحة الجميع".





وأكد البيان على استعداد الأمم المتحدة لـ"دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير".



