Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمم المتحدة تدعو لعدم تسامح الجماعات المسلحة المخربة لاحتجاجات العراق

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:01 م
Advertisements
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وكالات
Advertisements

دعت الأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، إلى عدم تسامح ما وصفتها بـ"الجماعات المسلحة"، التي تعمل على تخريب الاحتجاجات السلمية في العراق، منذ أوائل شهر أكتوبر الجاري للمطالبة بإصلاحات ومكافحة الفساد.

وأوضح بيان لجينين هينيس بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، أنها "تستنكر بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة" خلال الاحتجاجات، محذرة من أنه "لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة، التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف".

وأشار البيان إلى أن "تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتا، وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدما في مصلحة الجميع".

وأكد البيان على استعداد الأمم المتحدة لـ"دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير".

أحتجاجات العراق

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ الأول من أكتوبر الجاري، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.

وأضافت المصادر، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".

جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

العراق الجماعات المسلحة الجماعات الأمم المتحدة احتجاجات العراق احتجاجات

أخبار تهمك

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 7 ساعات

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 11 ساعة

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تريزيجيه يتلاعب بمدافع مانشستر سيتي ردا على مراوغته (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

لاعبو الزمالك أول المنضمين لمعسكر المنتخب .. ونجم جديد يدخل حسابات البدري

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه لضم عمر جابر

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 21 ساعة

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ يوم

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

منذ ساعة و 7 دقيقة

تجميد نجم ريال مدريد بأمر زيدان

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

حكومة "العراق" تسعى للتواصل مع المحتجين للنظر في مطالبهم

أول تعليق للمرجعية الدينية العراقية على المظاهرات الحاشدة

إيران: الجيش ينشر أنظمة مراقبة على الحدود العراقية

الصحة العراقية: سنتكفل بعلاج الجرحى من المحتجين والقوات الأمنية

"الدفاع العراقية" تقرر إعادة أكثر من 100 ألف جندي مفصول للخدمة

اليوم... ارتفاع حصيلة احتجاجات العراق إلى 8 قتلى

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:38 م

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

05:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status