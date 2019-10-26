موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ضد توتنهام، غدًا الأحد الموافق 27/10/2019، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي:-

ستُقام مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة و 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي:-

وستُذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز على شاشة قناة "بي إن سبورتس إتش دي 4" المشفرة Bein Sports HD4.





التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي:-





ويدخل ليفربول مباراته أمام توتنهام بالتشكيل التالي:-





في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر أرنولد.

خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو تافاريس - أليكس أوكسليد-تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.





ويدخل توتنهام مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: جان فيرتونجن - دافينسون سانشيز - توبي ألدرفيريلد - داني روز.

خط الوسط: هاري وينكس - موسى سيسوكو - سيرجي أورييه - ديلي ألي.

خط الهجوم: لوكاس مورا - هاري كين.

