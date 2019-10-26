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موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة
السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:05 م
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يستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ضد توتنهام، غدًا الأحد الموافق 27/10/2019، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.
موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي:-
ستُقام مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة و 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي:-
وستُذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز على شاشة قناة "بي إن سبورتس إتش دي 4" المشفرة Bein Sports HD4.
التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي:-
ويدخل ليفربول مباراته أمام توتنهام بالتشكيل التالي:-
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
وفي خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر أرنولد.
خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو تافاريس - أليكس أوكسليد-تشامبرلين.
خط الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.
ويدخل توتنهام مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: باولو جازانيجا.
خط الدفاع: جان فيرتونجن - دافينسون سانشيز - توبي ألدرفيريلد - داني روز.
خط الوسط: هاري وينكس - موسى سيسوكو - سيرجي أورييه - ديلي ألي.
خط الهجوم: لوكاس مورا - هاري كين.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، محققًا الانتصار في 8 مباريات، وتعادل مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد بهدف مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 12 نقطة.
ويتطلع ليفربول لحصد الثلاث نقاط أمام توتنهام من أجل تعويض التعادل في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة بهدف لكل منهما، وافتقاد نقطتين في صراع الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ عام 1990، فيما يأمل توتنهام في استعادة توازنه بالبطولة بسبب الأداء المتواضع في الجولات الماضية.
ويسعى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الخروج بأقل الخسائر من ملعب الأنفيلد، لتعديل وضعه في الدوري بعد سلسلة النتائج المخيبة من بداية الدوري.
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