سيامة كاهن جديد لإيبارشية بنها وقويسنا



صلى نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة قويسنا، وخلاله قام بسيامة الشماس جوزيف سليمان، كاهنًا عامًا باسم القس يوأنس.



كان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد غادر مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس منذ أيام متوجهًا إلى النمسا، في جولة رعوية كما ودع البابا بالمطار السفير المصري بباريس إيهاب بدوي والسفير جون كريستوف بوسيل مسؤول الأديان بوزارة الخارجية الفرنسية ومن أحبار الكنيسة صاحبي النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا.



ويرافق قداسة البابا في جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق الشماس الخاص لقداسة البابا.