مانشستر سيتي عقدة أستون فيلا المتواصلة في الدوري الإنجليزي

استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

مسجلو أهداف مانشستر سيتي

وسجل أهداف نادي مانشستر سيتي الثلاثة في مرمى نادي أستون فيلا كل من رحيم سترلينج في الدقيقة 46 وكيفين دي بروين في الدقيقة 65 وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 70.

مانشستر سيتي عقدة أستون فيلا

ويستمر نادي مانشستر سيتي في كونه العقدة المستمرة لنادي أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه.

وقد تمكن نادي مانشستر سيتي من الفوز على نظيره نادي أستون فيلا في أخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.

ولم يتمكن أستون فيلا من الفوز أو التعادل مع نظيره مانشستر سيتي في أي مباراة من أخر 10 مباريات على ملعب الاتحاد.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد مانشستر سيتي إلى 22 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 10 مباريات خاضها الفريق في الدوري.

بينما يقف رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.